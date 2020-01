Smog: Consiglio Regione, revocare blocco auto domenica a Milano (Di martedì 28 gennaio 2020) Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Evitare il blocco della circolazione, almeno per le auto Euro 5 ed Euro 6, domenica prossima 2 febbraio a Milano. E’ la richiesta contenuta nella mozione urgente proposta dalla Lega, primo firmatario Andrea Monti, e approvata a maggioranza, che invita la giunta regional liberoquotidiano

fattoquotidiano : Smog, domenica 2 febbraio blocco delle auto a Milano. La Lega contro Sala: mozione in consiglio regionale per annul… - callthewild : RT @fattoquotidiano: Smog, domenica 2 febbraio blocco delle auto a Milano. La Lega contro Sala: mozione in consiglio regionale per annullar… - JohnHard3 : Smog, domenica 2 febbraio blocco delle auto a Milano. La Lega contro Sala: mozione in consiglio regionale per annul… -