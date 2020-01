Slalom Schladming 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di martedì 28 gennaio 2020) Ancora uno Slalom in questo mese di Gennaio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, ma quello in programma questa sera è probabilmente lo Slalom per eccellenza, quello con la S maiuscola. La night race di Schladming è una delle gare più belle e spettacolari di tutto il circo bianco. Un’atmosfera semplicemente unica ed emozionante, con un parterre che si trasforma quasi in un vero e proprio stadio. Sarà battaglia tra i vari Kristoffersen, Yule, Noel, con l’Italia che proverà ad ottenere qualche buon piazzamento con Razzoli e Vinatzer. Di seguito il programma completo dello Slalom di Schladming, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Slalom Schladming 2020: PROGRAMMA E ... oasport

flamminiog : RT @RaiSport: ? #SciAlpino | ???? #Schladming | #Slalom Speciale Maschile La presentazione di Davide #Labate Domani su ?? #RaiSport +HD dalle… - zazoomblog : Sci alpino startlist e pettorali di partenza slalom Schladming 2020: programma orario e tv - #alpino #startlist… - RaiSport : ? #SciAlpino | ???? #Schladming | #Slalom Speciale Maschile La presentazione di Davide #Labate Domani su ?? #RaiSport… -