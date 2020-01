Sky: Petagna al Napoli, è quasi fatta. Ma arriva a giugno (Di martedì 28 gennaio 2020) Petagna sarà un giocatore del Napoli, ma a giugno. Secondo Sky Sport “tra le parti ballano ancora un paio di milioni, ma si potrebbe arrivare già oggi allachiusura dell’affare per 17 milioni di euro più bonus, con il giocatore che resterebbein prestito alla Spal fino al termine di questa stagione”. L’attaccante della Spal ha dato già il suo ok, “entusiasta del Napoli”, dice Sky. E ha già trovato anche l’intesa economica. Continuano i contatti in giornata per arrivare all’intesa finale, che assicurerebbe al Napoli l’attaccante di peso che secondo Gattuso ancora manca in rosa, soprattutto in vista di un’eventuale cessione di Llorente. L'articolo Sky: Petagna al Napoli, è quasi fatta. Ma arriva a giugno ilNapolista. ilnapolista

SkySport : ???? Serie ?? – 20^ Giornata ?? #AtalantaSPAL 1-2 ? #Ilicic (16’) ? #Petagna (54’) ? #Valoti (60’) ?… - apetrazzuolo : SKY – Ugolini: 'L'operazione Rodriguez sarebbe importante, darebbe maggior significato alla rivoluzione del Napoli,… - napolista : Sky: #Petagna al Napoli, è quasi fatta. Ma arriva a giugno Si potrebbe chiudere già oggi per 17 milioni. L’attacca… -