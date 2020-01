Simona Ventura non condurrà L'Isola dei Famosi 2020: "Se non si fosse capito lavoro in Rai" (Di martedì 28 gennaio 2020) Dagospia lancia un flash: "Dopo l'abbandono della Marcuzzi svelato da Dagospia, Mona Ventura già si sente la nuova conduttrice dell'Isola dei Morti di Fama". Ma Simona Vantura ribatte su Twitter: "Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma". Non sarà lei, dunque, la conduttrice della prossima edizione del reality prodotto da Magnolia. Prosegue, infatti, il suo impegno con mamma Rai per La Settimana Ventura (mentre dal 18 gennaio è approdata su Real Time con Discovering Simo).Già nella giornata di ieri Tvblog aveva fatto il nome di Ilary Blasi per il futuro dell'Isola dei Famosi. Dagospia aggiunge: "Il Biscione deve ricollocare Ilary la Capitana, migliore amica di Piersilvia Toffanin (dai tempi in cui erano letterine a Passaparola) e sua collega di agenzia)". Alessia Marcuzzi condurrà la nuova edizione ... blogo

blogtivvu : Simona Ventura pronta per la conduzione dell’Isola dei Famosi? ?? • • Vi piacerebbe rivederla al timone di questo… - Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: Simona Ventura non condurrà L'Isola dei Famosi 2020: 'Se non si fosse capito lavoro in Rai' - tvblogit : Simona Ventura non condurrà L'Isola dei Famosi 2020: 'Se non si fosse capito lavoro in Rai' -