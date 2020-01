Simona Ventura in lutto, il triste addio sui social: E’ assurdo… (Video) (Di martedì 28 gennaio 2020) La tragica morte di Kobe Bryant e della figlia adolescente ha sconvolto il mondo Domenica 26 gennaio 2020 si è consumata una tragedia che ha scosso il mondo intero. Ormai tutti sono a conoscenza della morte del cestista Kobe Bryant e della di 13 anni a causa di un incidente aereo. Un vero e proprio dramma che ha lasciato tutti senza parole. Dopo aver appreso la notizia, molti personaggi dello spettacolo e non hanno deciso di ricordare i due con un messaggio di cordoglio sui social network. Tra questi anche Simona Ventura che come si vede nel Video sottostante ha avuto il piacere di conoscere il campione di Basket di persona. Simona Ventura ricorda Kobe Simona Ventura attraverso il suo profilo Instagram ha voluto condividere con i propri seguaci questo momento così triste per il mondo dello sport e non solo. Kobe Bryant e Gianna Maria hanno perso la vita in un’incidente con ... kontrokultura

