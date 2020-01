Sicilia: UnionCamere, +3.618 imprese nel 2019 (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – In Sicilia resta alta la voglia di fare impresa. E’ quanto emerge dai dati di UnionCamere Sicilia sulla nati-mortalità delle imprese nel 2019. Per l’anno appena finito, il saldo resta positivo con +3.618 imprese nell’isola su un totale complessivo di 467.750. Numeri che fanno registrare un netto aumento rispetto al 2018 quando erano 464.784. Nel 2019 si sono registrate 25.655 iscrizioni e 22.037 cessazioni. In testa alla speciale classifica per imprese registrate emerge Catania (103.333), seguita da Palermo (98.305) e Messina (62.184). E poi Trapani (47.073), Agrigento (40.347), Siracusa (39.015), Ragusa (36.947), Caltanissetta (25.453) e Enna (15.093). “I numeri sono molto confortanti ‘ osserva il presidente di UnionCamere Sicilia Pino Pace ‘ con un tasso di crescita di +0,78% della Sicilia, superiore al ... calcioweb.eu

