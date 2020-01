Sicilia: morto ex deputato Dc Salvatore Grillo, il cordoglio dell'Ars (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - E' morto, all’età di 97 anni, a Marsala, l’ex deputato e assessore regionale della Dc Salvatore Grillo. "Porgo le mie condoglianze e quelle del parlamento Siciliano al figlio Massimo e a tutta la famiglia per la morte dell’ex deputato e assessore Salvatore Grillo" ha d liberoquotidiano

