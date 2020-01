Si perdono nella giungla durante una vacanza: madre e figli sopravvivono 34 giorni mangiando frutta (Di martedì 28 gennaio 2020) La famiglia di turisti (una donna di 40 anni e i tre figli di 14, 12 e 10 anni) è andata avanti per oltre un mese mangiando bacche nella giungla vicino al confine tra Colombia e Perù. Era in vacanza nella zona e stavano andando ad incontrare il padre dei ragazzi, quando si sono persi. Sono stati trasferiti in un ospedale con sintomi di malnutrizione e qualche ferita lieve. fanpage

