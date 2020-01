Sessismo, violenza e razzismo nel giorno della Memoria. Adesso basta, dobbiamo fermarli (Di martedì 28 gennaio 2020) L’aggressione che si è verificata ieri nel bresciano, a Rezzano, dove il bar di Madiha, cittadina italiana di origini marocchine è stato devastato e imbrattato di scritte razziste e sessiste, svastiche e croci celtiche non è semplicemente un campanello d’allarme. Non è un singolo e isolato episodio di violenza, non è l’eccezione di fronte a cui limitarsi alla condanna e alla solidarietà verso la vittima, salvo poi tornare ad occuparsi di altri impegni.Se nelle stesse ore in cui in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’olocausto e dei terribili crimini contro l’umanità perpetrati dal nazifascismo, in una tranquilla cittadina del nostro Paese, si verifica l’ennesima aggressione di stampo razzista, se quasi in contemporanea a Torino compaiono sui muri della città scritte antisemite, ... huffingtonpost

