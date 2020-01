Serie tv Shoah: quali sono, titoli e anticipazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Serie tv Shoah: quali sono, titoli e anticipazioni Il 27 gennaio è il giorno dedicato alla memoria dell’olocausto. Il cinema è decisamente ricco di titoli e pellicole che trattano argomenti non solo relativi alla seconda guerra mondiale, ma anche, nello specifico, sullo spaccato relativo a coloro che hanno vissuto la Shoah; basti pensare a capolavori cinematografici come Schindler’s List, L’Amico Ritrovato o Il Diario di Anna Frank. Lo stesso, tuttavia, non si può dire nel mondo del piccolo schermo: sebbene ci siano Serie tv di successo che raccontano il mondo nazista (un esempio contemporaneo è The Man in The High Castle, uno show distopico ispirato al celebre libro “La Svastica sul Sole” scritto da Philip K. Dick, che racconta una realtà alternativa in cui i Nazisti hanno vinto la guerra), altresì sono realmente pochissime quelle che invece hanno come ... termometropolitico

simo26110561 : RT @claudio_2022: Tutto il mio rispetto per le vittime dell'olocausto Credo sia giusto ricordare anche le vittime delle foibe, e gli oltre… - v_napoletano : RT @claudio_2022: Tutto il mio rispetto per le vittime dell'olocausto Credo sia giusto ricordare anche le vittime delle foibe, e gli oltre… - paolaokaasan : RT @claudio_2022: Tutto il mio rispetto per le vittime dell'olocausto Credo sia giusto ricordare anche le vittime delle foibe, e gli oltre… -