Serie C motore dell’economia, lo rivela lo studio di impatto di Lega Pro: ecco quanto genera! (Di martedì 28 gennaio 2020) La Serie C del calcio italiano genera un valore economico e sociale nel Paese pari a 580 milioni di euro annui. Ogni euro distribuito o investito da Lega Pro e dalle squadre produce circa 2,9 euro per l’intero sistema economico. Lo rivela il primo studio di impatto di Lega Pro, presentato oggi a Roma e realizzato in partnership con ItaliaCamp. Oltre a misurare il valore dell’impatto diretto, indiretto e indotto distribuito da Lega Pro e dalle squadre, la ricerca ha fatto emergere il contributo sociale portato dai Club grazie alla capillare presenza sul territorio. Dal coinvolgimento delle squadre nello studio, emerge il loro contributo alla riduzione della dispersione scolastica e alla formazione dei giovani calciatori e delle calciatrici nel campo e nella vita, facendo da trasmettitori dei valori dello sport. Il calcio della Serie C è una straordinaria leva di inclusione sociale, ... calcioweb.eu

AutoricambiExpo : Ricambi LANCIA Delta 3° Serie Anno 2010 Cilindrata 2000 Motorizzazione Diesel Targa Telaio Codice Motore 198A5000… - AutoricambiExpo : Ricambi FIAT 500 L 1° Serie Anno 2017 Cilindrata 1600 Motorizzazione Diesel Targa Telaio Codice Motore Km ->… - AutoricambiExpo : Ricambi FIAT 500 Serie (07>14) Anno 2009 Cilindrata 1300 Motorizzazione Diesel Targa Telaio Codice Motore 169A100… -