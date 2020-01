Sergio Mattarella a Benevento, l’abbraccio del Sannio al presidente della Repubblica (FOTO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si è sottratto, questa mattina, all’abbraccio degli allievi delle scuole sannite. I giovani e alcuni semplici cittadini, tutti muniti di bandierine tricolore, hanno tributato il loro saluto all’uscita della Chiesa Santa Sofia, patrimonio nazionale Unesco. Mattarella, nel breve giro in piazza Matteotti, è stato accompagnato dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Poco prima, in piazza Castello, non sono mancati i presidi di protesta. C’erano infatti i dipendenti dello Stir di Casalduni, per l’annosa vertenza nel ciclo dei rifiuti che vede coinvolti 51 dipendenti, e i cittadini della via Appia, dopo l’ultimo incidente mortale che ha visto coinvolto un 48enne di Montesarchio. Presente anche padre Albert, il parroco della Chiesa di Tufara Valle, il quale ... anteprima24

