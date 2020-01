‘Sembra un porno…’: Wanda Nara esce di seno, la scollatura non contiene le sue enormi grazie [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Wanda Nara impegnata al Grande Fratello Vip 4 Due volte a settimana, lunedì e venerdì, Wanda Nara è impegnata a Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Tuttavia la modella argentina trova sempre il tempo di realizzare degli shooting fotografici che poi la stessa condivide su Instagram. L’ultimo scatto risale a qualche ora fa, prima della nuova diretta del GF. Un’iniziativa, quella della moglie di Mauro Icardi, che ha suscitato l’interesse da parte dei suoi follower. Nell’immagine in questione, l’opinionista si è fatta vedere sul social con indosso un meraviglioso top di colore nero. La scollatura profonda ha fatto si che il suo décolleté è uscito dal corpetto. Ma a catturare l’attenzione del popolo del web è ben altro. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato. La moglie di Mauro Icardi esce di seno Osservando l’account IG di Wanda Nara ci ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Sembra un porno...': Wanda Nara esce di seno, la scollatura non contiene le sue enormi grazie [FOTO] - - dedaIux : Bremer sembra appena uscito da un set di un film porno anni 70 comunque. - GenoveffaReloa1 : @N037591 Sembra una categoria porno... ?? -