Seat Leon - La nuova generazione è anche ibrida - VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) La Seat presenta la quarta generazione della Leon, aprendo un nuovo capitolo dopo oltre due milioni di esemplari prodotti dal 1999. Si tratta della Seat tecnologicamente più avanzata mai prodotta, pronta a combattere in un segmento che si sta rapidamente evolvendo con contenuti di primordine, tra cui spicca l'elettrificazione. La commercializzazione è prevista nella seconda parte del 2020 e i prezzi non sono stati ancora svelati, mentre è confermata la disponibilità degli allestimenti Reference, Style, Xcellence e FR. Il light design esalta la personalità della Leon. La Leon sarà proposta in versione cinque porte e Sportstourer e mantiene come da tradizione una personalità ben distinta a livello stilistico. Forte delle evoluzioni viste su tutti i modelli recenti del marchio, la vettura mantiene un piglio sportivo e punta molto sul design dei gruppi ottici Led per distinguersi. ... quattroruote

