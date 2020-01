Seat Ateca FR, equilibrio perfetto (Di martedì 28 gennaio 2020) La Seat Ateca FR è un crossover piuttosto particolare. Con i suoi 4,36 metri di lunghezza gioca le sue carte in quel segmento C-SUV che è uno dei più vivi del mercato. Insomma, la concorrenza è tanta e le proposte degli altri sono altrettanto valide. Così, per uscire fuori dal coro, la Seat Ateca FR si gioca la carta della sportività, che non è estrema come nel caso della «cugina» Cupra, ma è addomesticata per la guida di tutti i giorni. Anche se la sigla FR sta per Factory Racing, questa è un'auto in cui il dinamismo, il lusso e la tecnologia si incontrano. Esternamente, la nuova versione della Ateca si distingue per la presenza del logo FR, nonché per la i mancorrenti al tetto e le cornici dei finestrini di colore nero. Guardando più da vicino la parte anteriore, spiccano la griglia in nero lucido e i fari ... gqitalia

NotessRenting : RT @SEATItalia: Tecnologia e sicurezza in qualunque condizione. Scopri SEAT Ateca con trazione integrale 4drive: - DavideOberta : RT @SEATItalia: Tecnologia e sicurezza in qualunque condizione. Scopri SEAT Ateca con trazione integrale 4drive: - FreeWayScooter : RT @SEATItalia: Tecnologia e sicurezza in qualunque condizione. Scopri SEAT Ateca con trazione integrale 4drive: -