Sconfitta in Emilia, crollo in Calabria. Gli alleati presentano il conto a Salvini. Berlusconi e Meloni alzano il prezzo con il Carroccio. FI e FdI vogliono tre governatori alle prossime Regionali (Di martedì 28 gennaio 2020) La notte è lunga ma non abbastanza, evidentemente, perché i leader del centrodestra possano trovare il tempo per sentirsi. Quando Matteo Salvini si presenta in sala stampa in mattinata – sono le 11 passate – confessa che ancora non ha sentito nessuno. “C’è tutta la giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) per congratularmi con Berlusconi, Meloni, Toti e gli altri”. Una dichiarazione che la dice lunga sui rapporti di forza interni al centrodestra. Il voto degli Emiliani e dei calabresi provoca, se non proprio una resa dei conti, quanto meno una riflessione stizzita sul monopolio esercitato finora sulla coalizione da parte della Lega. Il Capitano ha personalizzato lo scontro elettorale alla stregua di un referendum sulla sua persona e contro il governo. E ha perso senz’appello. La candidata del Carroccio, in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni è stata Sconfitta nettamente dal ... lanotiziagiornale

