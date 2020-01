Sci alpino, Henrik Kristoffersen sbaglia, si scatena e vince lo slalom di Schladming! Bravi gli azzurri: 5° Maurberger, 6° Vinatzer (Di martedì 28 gennaio 2020) Lo slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino passerà alla storia sotto molti punti di vista. Sia perchè è successo letteralmente di tutto, sia per i colpi di scena che sono accaduti, sia perchè lo ha vinto il norvegese Henrik Kristoffersen che, quindi, si lancia in maniera prepotente in classifica generale con 841 punti contro i 722 di Alexis Pinturault ed i 700 di Aleksander Aamodt Kilde. La Planai, dopo la nebbia della prima manche, si presenta in condizioni perfette sia di visibilità, sia a livello di neve, mentre la pista va a rovinarsi nel breve volgere di poche discese. La cornice di pubblico è, come sempre, strepitosa, con decine di migliaia di spettatori che confidavano nel successo di Marco Schwarz, leader dopo la prima discesa, ma il pubblico bianco-rosso si è ammutolito dopo pochi istanti, dato che il beniamino di casa è uscito ... oasport

Fisiofficial : Questa sera a Schladming va in scena l'ottavo slalom maschile della stagione: i convocati azzurri e tutti i dettagl… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - Fisiofficial : In bocca al lupo, #paris, tornerai più forte di prima ! -