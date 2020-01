Sci alpino | Coppa del Mondo 2020 | la night race di Schladming Kristoffersen vuole il

Slalom Schladming 2020 Sci alpino : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Ancora uno Slalom in questo mese di Gennaio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, ma quello in programma questa sera è probabilmente lo Slalom per eccellenza, quello con la S maiuscola. La night race di Schladming è una delle gare più belle e spettacolari di tutto il circo bianco. Un’atmosfera semplicemente unica ed emozionante, con un parterre che si trasforma quasi in un vero e proprio stadio. Sarà battaglia tra i vari ...

Sci alpino - otto le azzurre convocate per Sochi. Torna Sofia Goggia : Le sciatrici azzurre che tanto stanno incantando in questa stagione sono pronte per una nuova sfida sulla pista di Rosa Khutor a Sochi, in Russia. Questi i nomi delle otto convocate, annunciati pochi minuti fa da Fisi.org: Federica Brignone, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano, Verena Gasslitter e la rientrante Sofia Goggia. La campionessa olimpica, al ritorno in gara dopo la caduta a Bansko, tornerà in ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per lo slalom di Schladming : Fisi.org ha da poco diramato i convocati dell’Italia per lo slalom che si terrà domani sera a Schladming, in Austria. Questi i nomi: Riccardo Tonetti, Stefano Gross, già 2° qua nel 2012 e nel 2015, Francesco Gori, Simon Maurberger, Alex Vinatzer, Federico Liberatore, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli. Ricordiamo che l’Italia qua non vince dal 2012, quando Christof Innerhofer si impose nel SuperG. Il grande Alberto Tomba, invece, vinse ...

Sci alpino - ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri : Kilde - salgono le quotazioni. Italia donne - tecnica al potere. Ma questa Shiffrin… : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha appena scollinato oltre metà stagione e a livello maschile la sfida per la sfera di cristallo continua a essere aperta e impronosticabile; a livello femminile, il lungo weekend di Bansko ha regalato gloria imperitura all’Italia, ma anche lanciato Mikaela Shiffrin verso la conquista del quarto trofeo assoluto. È giunto il momento, per noi, della tredicesima puntata di “Slalom parallelo”, sorta ...

Sci alpino - slalomisti azzurri all’esame della pista tabù di Schladming. Vinatzer e Gross ci provano : Nel panorama del Circo Bianco ci sono piste peggiori a livello statistico, ma la Planai di Schladming non è sicuramente una tra quelle che più hanno sorriso ai colori italiani. Due soli podi nelle sette discese disputate, uno nei quattro supergiganti, ancora uno nei quattro giganti e due sole vittorie nelle 24 gare di slalom che si sono corse ed in entrambi i casi con il leggendario Alberto Tomba. L’ultimo successo, quindi, è datato 8 ...

Sci alpino - le startlist aggiornate della Coppa del Mondo femminile di supergigante e discesa : La statunitense Mikaela Shiffrin rafforza il suo essere in testa alla startlist del supergigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la prova disputata a Bansko, in Bulgaria. Shifftin comanda nettamente davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’austriaca Nicole Schmidhofer. Settima posizione per Federica Brignone, la migliore delle italiane, proprio davanti a Sofia Goggia. Sempre al termine delle gare bulgare, per ...

Sci alpino - i promossi e i rimandati della settimana : l’Italia sogna con la squadra femminile - Shiffrin punta alla leggenda - male Pinturault : Vanno in archivio anche gli intensissimi fine settimana di Bansko per quanto riguarda le donne e Kitzbuhel per quanto riguarda gli uomini della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Tre giorni e sei gare che ci hanno regalato grande spettacolo e colpi di scena, qualche delusione e prestazioni di rilievo. Andiamo, quindi, ad analizzare chi si è comportato meglio, e peggio, nel weekend del Circo Bianco. I promossi squadra italiana femminile: ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo per Nazioni : l’Italia femminile vola in testa! Le azzurre inseguono il trofeo : L’Italia è balzata in testa alla Classifica per Nazioni della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Le azzurre si sono letteralmente scatenate nel weekend di Bansko: tripletta nella seconda discesa (Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone), secondo posto di Brignone nella prima discesa, seconda piazza di Bassino in superG senza dimenticarsi i tanti piazzamenti tra le 10 e in generale tra le 30 di tutte le nostre sciatrici. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2020 : la “Valanga Rosa” alla conquista di Bansko. Italia in vetta alla classifica per nazioni : E’ stato un fine settimana indimenticabile per il settore femminile dello sci alpino Italiano. In quel di Bansko l’Italia ha recitato il ruolo di assoluta protagonista, prendendosi in questo modo la vetta della classifica per nazioni. Un sorpasso all’Austria arrivato grazie ad una serie di risultati incredibili con una vittoria e altri quattro podi. Un bottino che addirittura poteva essere anche più cospicuo e leggendario con ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Schladming 2020 : programma - orario - tv - streaming. La guida completa : Ancora uno slalom in questo mese di Gennaio per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, ma quello in programma martedì 28 è probabilmente lo Slalom per eccellenza, quello con la S maiuscola. La night race di Schladming è una delle gare più belle e spettacolari di tutto il circo bianco. Un’atmosfera semplicemente unica ed emozionante, con un parterre che si trasforma quasi in un vero e proprio stadio. Sarà battaglia tra i vari ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo i fine settimana di Wengen e Kitzbuhel, prosegue in maniera classica il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, sarà di scena nella consueta tappa di Garmisch-Partenkirchen in Germania per una discesa libera nella giornata di sabato e un gigante domenica. Sulle nevi tedesche, quindi, vedremo nuovamente all’opera gli “Uomini-Jet” anche se l’assenza del nostro Dominik Paris ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Rosa Khutor 2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la tre giorni di Bansko, trionfale per lo sci azzurro, la Coppa del Mondo femminile fa tappa in Russia a Rosa Khutor, dove si corsero le gare per le Olimpiadi di Sochi 2014. Sarà ancora la velocità ad essere protagonista nel weekend russo con in programma una discesa ed un super-G. A Bansko hanno “dominato” delle gigantiste, mentre in quel di Rosa Khutor dovrebbero tornare ad essere protagoniste proprio le esperte della ...