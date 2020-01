Sci alpino, Alex Vinatzer ottimo sesto nella prima manche dello slalom di Schladming. Schwarz guida sulla Planai (Di martedì 28 gennaio 2020) Si chiude con un brillante Marco Schwarz al comando la prima manche dello slalom in notturna di Schladming, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, ma la seconda metà di gara sta apparecchiando uno scenario tutt’altro che scontato, con ogni discorso che dovrà ancora essere deciso. nella meravigliosa cornice della Planai, avvolta dalla nebbia soprattutto nella parte alta e da decine di migliaia di tifosi austriaci scatenati, è proprio un beniamino di casa a mettere a segno il miglior crono. Marco Schwarz, infatti, sfrutta nel migliore dei modi il pettorale numero uno e una pista impeccabile (che si andrà a rovinare già dopo i primi partenti) disegnata con una tracciatura regolare nella quale, proprio per questo motivo, chi non ha forzato si è ritrovato al traguardo con distacchi pesanti. Per l’austriaco, in netta risalita dopo le ultime buone gare, ... oasport

