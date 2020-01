Sci alpino, Alex Vinatzer: “La pista di Schladming si adatta alle mie caratteristiche, sarà una serata interessante” (Di martedì 28 gennaio 2020) E’ tempo di ottavo slalom della stagione per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli atleti dei rapid gates sono attesi all’appuntamento sulla mitica Planai di Schladming nell’ormai tradizionale “Night Race” (oggi, prima manche 17.45, seconda manche 20.45). Il favorito d’obbligo per il successo è lo svizzero Daniel Yule, che va in cerca del poker, dopo essersi imposto a Madonna di Campiglio, Adelboden e a Kitzbuehel. In casa Italia la parola d’ordine è continuità. Un aspetto che riguarda soprattutto Alex Vinatzer, desideroso di mettere insieme due manche dello stesso livello per provare a centrare un piazzamento importante. In quel di Kitzbuehel, è mancata la seconda run, ma il giovane azzurro ha mostrato nella prima ottime cose. La convinzione nei propri mezzi non manca e la pista è anche gradita: “E’ la seconda volta che ... oasport

