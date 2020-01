Scherma, Qualificazioni Tokyo 2020: i ranking aggiornati. L’Italia rischia con la sciabola femminile (Di martedì 28 gennaio 2020) Se il fioretto è già a Tokyo 2020, sia a livello maschile che femminile, la spada donne ha dato uno scossone alla classifica con il successo strepitoso a L’Havana, quella maschile resiste saldamente tra le prime quattro e la sciabola maschile non perde un colpo. Allora aspettiamo un sussulto d’orgoglio nelle ultime due tappe di qualificazione che ancora rimangono da parte delle sciabolatrici, che comunque a oggi sarebbero sull’aereo per il Giappone. Ma con Ungheria e Ucraina molto vicine. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Irene Vecchi e compagne, né a livello individuale né di team, e magari la querelle-Errigo ha in qualche modo influito sul rendimento e sulla testa delle ragazze d un paio d’anni a questa parte (magari no), ma c’è spazio comunque per mantenere la rotta giusta verso Tokyo. Anche perché questo gruppo ha vinto Europeo e ... oasport

