Scambio De Sciglio Kurzawa, Paratici ci ripensa? Bernardeschi al Milan, la nuova idea di scambio! (Di martedì 28 gennaio 2020) Scambio DE Sciglio Kurzawa- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici starebbe temporeggiando sul possibile affare con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Il direttore sportivo bianconero analizzerà il da farsi nel corso delle prossime ore, ma i leggeri dubbi dovrebbero lasciar spazio alla definitiva fumata bianca. De Sciglio al PSG, Kurzawa alla Juventus, uno Scambio che potrebbe consentire alle due società di perfezionare anche un’ottima plusvalenza. Come anticipato, la fumata bianca potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Scambio De Sciglio Kurzawa, ma attenzione anche al futuro di Bernardeschi Non solo De Sciglio, occhio anche al futuro di Bernardeschi, il quale potrebbe essere inserito in uno Scambio alla pari con il Milan. I rossoneri potrebbero valutare il sacrificio di Paquetà aprendo di fatto ad uno Scambio immediato con i ... juvedipendenza

