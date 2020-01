Scambio De Sciglio Kurzawa, affare saltato: la Juventus ci ripensa (Di martedì 28 gennaio 2020) Scambio DE Sciglio Kurzawa – Novità clamorosa sull’asse Torino-Parigi. Da tutto fatto a tutto saltato. Con Mattia De Sciglio che resta alla Juventus e Layvin Kurzawa al PSG. Decisione definitiva, senza sorprese dietro l’angolo. affare dunque che clamorosamente si vede sfumare, dopo le conferme da parte di entrambe le società, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, potrebbe saltare tutto. Scambio De Sciglio Kurzawa, salta tutto Come riportato da Sky Sport, i bianconeri non vogliono cedere un giocatore italiano all’estero che può essere utile per le scelte di Maurizio Sarri, visto che il classe 1992 sa giocare su entrambe le fasce. Al momento dunque niente da fare: De Sciglio rimarrà alla Juventus e Kurzawa al PSG. Dopo aver studiato minuziosamente l’affare, con tanto di accordi definiti tra giocatori e potenziali nuove squadre, ecco il passo indietro ... juvedipendenza

