Sbaglia fermata e risale sul treno in corsa. Ritrovato cadavere dopo 8 giorni (Di martedì 28 gennaio 2020) Dramma nella provincia di Pistoia: un uomo di 58 anni Sbaglia fermata e sale sul treno in corsa, ma cade e muore. Il suo corpo è stato Ritrovato dopo 8 giorni di ricerca in un fosso, a circa un chilometro dalla stazione di Pescia. Le ricerche hanno finalmente trovato la loro conclusione. Ritrovato dopo … L'articolo Sbaglia fermata e risale sul treno in corsa. Ritrovato cadavere dopo 8 giorni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

