Sanremo Amadeus, Pupo escluso dal Festival: “E’ stato un errore!” (Di martedì 28 gennaio 2020) Pupo escluso dal Festival di Sanremo di Amadeus: “E’ stato un errore tecnico” Il 4 febbraio Amadeus aprirà la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo sicuramente con emozione, ma anche con tanta voglia di divertirsi e di far ascoltare al pubblico di casa le canzoni dei Big che ha scelto di portare sul palco dell’Ariston. Tra gli esclusi ci sono Marcella Bella, Paolo Vallesi, Irama, ma anche Pupo non è stato contattato da Amadeus quest’anno che cade il quarantennale del suo grande successo ‘Su di noi’. Al settimanale Nuovo Tv Pupo, opinionista del GF Vip, ha infatti dichiarato: “Non mi sarebbe piaciuto partecipare come concorrente, ma come ospite sì. Se Amadeus mi chiamasse ci andrei. Fossi stato direttore artistico una canzone così l’avrei voluta festeggiare, è un errore tecnico!” Grande Fratello Vip, ... lanostratv

