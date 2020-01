Sandro Pertini "assassino e brigatista rosso". Il disastro del consigliere leghista Frugoli, caos in Toscana (Di martedì 28 gennaio 2020) L'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini? "Un assassino" e "brigatista rosso". Il post su Facebook di Filippo Frugoli, consigliere comunale della Lega a Massa, provoca un terremoto politico in Toscana. Il Carroccio prende ufficialmente le distanze, per bocca di Daniele Belotti, commissario re liberoquotidiano

VincenzoAnello1 : RT @NFratoianni: “Sandro #Pertini assassino e brigatista rosso”? I seguaci di #Salvini dovrebbero studiare un po’ di più la storia d’Italia… - valbuz524 : RT @NFratoianni: “Sandro #Pertini assassino e brigatista rosso”? I seguaci di #Salvini dovrebbero studiare un po’ di più la storia d’Italia… - fameht : @Miti_Vigliero Pertini raccontò di aver conosciuto le Brigate Rosse. Ma si riferiva a militanti della Resistenza ne… -