Salvini:sbarco?Denuncio Conte-Lamorgese

"Sbarcheranno a Taranto 400 migranti a bordo di una nave Ong. Ci hanno messo 4 giorni per assicurargli un porto sicuro. E allora denuncio per sequestro di persona. E' sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in Tribunale". Lo annunciain diretta Fb. "Vediamo -incalza il leader della Legase il criminale è soloo se la legge è uguale per tutti". Poi tornando sull'esito delle Regionali dice ae al Pd: "Festeggiate finché siete in tempo perché siete minoranza in Italia"(Di martedì 28 gennaio 2020)