Salvini si può battere anche fuori dall’Emilia-Romagna, ma non basteranno le Sardine (Di martedì 28 gennaio 2020) La sconfitta di Matteo Salvini in Emilia-Romagna e il futuro delle Sardine La sconfitta di Matteo Salvini in Emilia-Romagna ha ridato fiato a una legislatura che nelle ore precedenti al voto ha traballato non poco. Le facce dei parlamentari che sono tornati ad affollare il Transatlantico appaiono distese e sorridenti, soprattutto quelle degli esponenti del Movimento 5 Stelle: un paradosso, visti i numeri da estinzione del partito della Casaleggio Associati in questa tornata elettorale. Sì, perché al di là delle tante dichiarazioni della vigilia, un’eventuale sconfitta di Stefano Bonaccini nella regione rossa per eccellenza avrebbe probabilmente riportato gli italiani alle urne in primavera con la vecchia legge elettorale e senza taglio dei parlamentari, un campo di gioco che avrebbe permesso al leader della Lega di assicurare “asilo politico” nelle future liste a quei senatori che gli ... tpi

LiaQuartapelle : Aveva detto che avrebbe liberato l’Emilia Romagna, ma è l’Emilia Romagna che si è liberata di lui. Bravo… - NicolaPorro : #elezioniregionali2020 Ci sono sconfitte più salutari di certi trionfi effimeri. Quella in #EmiliaRomagna per… - carlosibilia : '#Salvini il grande sconfitto'. Non si può che concordare con @GiuseppeConteIT . -