Salvini punta su Roma. Virginia Raggi avvisa: «Staccate la corrente, potrebbe citofonarvi» (Di martedì 28 gennaio 2020) La campagna elettorale per l’Emilia-Romagna sembrava aver placato le legittime mire leghiste sulla capitale. Dopo la sconfitta, seppur con un buon risultato, Matteo Salvini è tornato a puntare in direzione Roma, annunciando una manifestazione prevista per domenica 16 febbraio. Il motivo di questa mobilitazione? Riunire tutti i cittadini che non vogliono più che la città sia guidata da Virginia Raggi e dal Movimento 5 Stelle. Stesso discorso per quel che riguarda la Regione presieduta da Nicola Zingaretti. La prima cittadina, dopo questo annuncio, è tornato a punzecchiare il senatore del Carroccio. LEGGI ANCHE > Virginia Raggi e il video di “Salvini, il chiacchierone solitario” Durante i mesi autunnali, nel centrodestra si era aperto il fronte per scegliere la candidata (o il candidato) per le prossime elezioni del 2021 (se il mandato attuale di Virginia Raggi arriverà al ... giornalettismo

ZenatiDavide : #Politica #ComunediRoma #Lega #MatteoSalvini #VirginiaRaggi Roma, Salvini lancia la corsa al Campidoglio: manifesta… - papel61 : RT @rpGianluca: @matteorenzi Ma la finisca! Lei ha fatto tutto per se stesso, e ora punta a sostituire Conte. Lei è peggio di Salvini - debora1970 : Ma una casa non c’è l’ha? Adesso nelle Marche ci rimarrà fino alle prossime regionali di Giugno? Cacciamolo subito… -