Salvini, Facebook rimuove il video della citofonata: segnalato per incitamento all’odio (Di martedì 28 gennaio 2020) Il video era diventato un caso diplomatico che aveva travalicato i confini nazionali, scatenando la reazione del vicepresidente della Tunisia. Ma ora Facebook l’ha rimosso, a seguito di una segnalazione per incitamento all’odio. A farla è stata Cathy La Torre, avvocato che difende il ragazzo del Pilastro di Bologna, dove il 21 gennaio il leader della Lega è andato a suonare al citofono, chiedendo se lì abitava uno spacciatore. Un episodio che era finito sul profilo del leader della Lega e di cui ora il legale ha annunciato la rimozione. “Quella diretta – sostiene La Torre che ha pubblicato lo screenshot con cui il social network comunica la rimozione del video “della vergogna” – ha devastato la vita di Yassin. Yassin, incensurato, 17enne italiano e giocatore di calcio, si è ritrovato in tutta Italia bollato come ‘lo spacciatore’. La ... ilfattoquotidiano

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - Corriere : «Incitamento all’odio». Facebook toglie il video di Salvini al citofono della famiglia accusata di spaccio - HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini -