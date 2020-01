Salvini, Facebook rimuove il video del citofono: il motivo (Di martedì 28 gennaio 2020) Salvini e il video del citofono contro il presunto spacciatore, un filmato pubblicato su Facebook che ha animato la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Ora è arrivata la decisione del social network E’ stata l’immagine simbolo della campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Matteo Salvini, leader della Lega, che … L'articolo Salvini, Facebook rimuove il video del citofono: il motivo proviene da www.inews24.it. inews24

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - Corriere : «Incitamento all’odio». Facebook toglie il video di Salvini al citofono della famiglia accusata di spaccio - HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini -