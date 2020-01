Salvini, Facebook ha rimosso il video della citofonata a Bologna (Di martedì 28 gennaio 2020) Facebook ha rimosso il video pubblicato da Matteo Salvini sulla sua pagina lo scorso 21 gennaio da Bologna. Parliamo del video nel quale si vede il leader della Lega, travestito da giustiziere della notte, questa volta però senza indossare costumi, andare a suonare il citofono di una famiglia tunisina residente al Pilastro per rivolgergli una domanda infamante: "Lei spaccia?".Per Facebook quel video, segnalato da moltissimi utenti, "non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio", motivo per il quale è stata disposta la sua rimozione. A rendere nota la notizia sono stati proprio i segnalatori, ai quali Facebook ha inviato una notifica per confermare la decisione presa.L'avvocata per i diritti civili, Cathy La Torre, nominata dalla famiglia diffamata da Salvini, ha accolto con soddisfazione la decisione presa dal social: "È la prima di una lunga serie di ... blogo

