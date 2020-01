Salvini al citofono, il ragazzo accusato gli fa causa: «Violazione della privacy, della dignità e della vita privata» (Di martedì 28 gennaio 2020) «Stiamo agendo in tutte le sedi competenti perché riteniamo che il nostro assistito abbia subito una grave Violazione della sua privacy, della reputazione, della dignità e della vita privata». Cathy La Torre, l’avvocato che difenderà il ragazzo di 17 anni del Pilastro di Bologna, spiega così la decisione di passare alla vie legali dopo il gesto avvenuto la settimana scorsa e che ha coinvolto il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, l’ex ministro dell’Interno, spinto da una residente del quartiere che gli ha indicato il luogo e il cognome sul campanello, aveva citofonato a una famiglia di origine tunisina, esordendo – dopo i vari convenevoli – con la frase divenuta ormai celebre: «Ma lei spaccia?». «Non è nostra intenzione far passare chi non è vittima come vittima, perché ... open.online

