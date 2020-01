Salvini al citofono, Facebook rimuove video (Di martedì 28 gennaio 2020) "Non rispetta le regole contro l'incitamento all'odio", quindi il video di Salvini va rimosso. Con questa spiegazione, Facebook ha deciso di cancellare dalla piattaforma il filmato postato il 21 gennaio dal leader della Lega nel quale citofona a una famiglia di origine tunisina nel quartiere Pilastro di Bologna. L'ex ministro dell'Interno, accompagnato dalle telecamere e alcuni residenti, aveva domandato se le persone residenti nell'appartamento spacciassero droga. Facebook: "Non rispetta regole contro incitamento all'odio" Il filmato ha provocato numerose polemiche. In un secondo momento poi si è scoperto che il ragazzo, suo malgrado protagonista del video in questione, era minorenne. Per Facebook, il video "non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio" come riportato da diversi screenshot pubblicati da alcuni utenti che lo ... tg24.sky

