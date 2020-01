Sabrina 4 su Netflix sarà un The Crown tra demoni e Lovecraft: le nuove anticipazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Se avete visto la terza stagione e non vedete l'ora di scoprire cosa accadrà in Sabrina 4 su Netflix, lo showrunner ha nuove anticipazioni per voi. Roberto Aguirre-Sacasa ha dichiarato a Wrap che le riprese stanno per terminare, aggiungendo come il nuovo capitolo sarà molto diverso da quello precedente. ATTENZIONE: L'articolo contiene SPOILER sulla terza stagione di Sabrina. La terza stagione si è conclusa con il botto, anticipando un decisivo cambio di rotta nella serie tv. A questo proposito, Aguirre-Sacasa ha affermato che la decisione di Sabrina avrà delle enormi ripercussioni sulla trama. Horror a parte, Le Terrificanti Avventure di Sabrina mantiene anche la sua parte humour: Una delle cose davvero divertenti è che facciamo una versione demoniaca di The Crown, con intrighi di palazzo e giochi di potere tra Lucifer (Luke Cook), Madam Satan/Lilith (Michelle Gomez) e Sabrina (Kiernan ... optimaitalia

