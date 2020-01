Rugby, Sei Nazioni 2020: la Francia è l’incognita del torneo (Di martedì 28 gennaio 2020) Inizia questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2020 e la Francia arriva all’appuntamento ospitando subito i favoriti al titolo, l’Inghilterra. E per i Bleus e il loro neo allenatore Fabien Galthié è subito una prova del fuoco che dirà quali siano realmente le aspettative da riporre in questa squadra. Una Francia nuova, ma soprattutto una Francia che negli ultimi anni è rimasta un’eterna incompiuta. Sarà riuscito, in pochi mesi, a fare la differenza Galthié? Attenzione, però, perché l’obiettivo per i Bleus non è certo il Sei Nazioni 2020. La scelta della FFR di affidare la squadra al nuovo tecnico e le prime convocazioni hanno un chiaro indirizzo ed è il 2023, cioè quando i Mondiali di Rugby si giocheranno proprio in Francia. Un progetto ad ampio respiro, dunque, dove oggi si seminerà per raccogliere domani. Un progetto che parte da un nuovo staff tecnico e ... oasport

