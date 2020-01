Rozzano, armato di taglierino rapina per due volte un centro scommesse: incastrato dalle telecamere (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo di 62 anni è stato fermato dai carabinieri di Rozzano, nell'hinterland di Milano, per due rapine commesse nel giro di otto giorni ai danni dello stesso centro scommesse. In entrambi i casi il rapinatore, col volto coperto e armato di taglierino, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare l'incasso, pari a 7000 euro. I colpi sono stati ripresi dalle telecamere: il rapinatore è stato incastrato dai vestiti usati durante le rapine. fanpage

