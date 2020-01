Rovigo, “trasportata in ambulanza a Padova, ho partorito durante il viaggio. Mio figlio ha fratture alle braccia ed ematomi al cervello” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il ricovero nell’ospedale di Rovigo, la decisione di trasferirla a Padova, in una struttura sanitaria più attrezzata per nascituri prematuri. E poi il parto durante il viaggio, in ambulanza, con conseguenze drammatiche. Il piccolo è venuto alla luce con gravissimi danni, fratture agli arti ed ematomi al cervello. È questa la drammatica vicenda che si è verificata il 9 gennaio e che ha ora portato all’avvio di due inchieste a seguito della segnalazione della madre, la prima penale, la seconda amministrativa. “Non mi interessano i soldi, ho fatto denuncia ai carabinieri perché quel che è successo a me e al mio piccolo non deve capitare. A nessuno. Mai più”, così ha dichiarato la 46enne originaria del Polesine che si è rivolta all’avvocato Mario Cicchetti di Rieti. Adesso, a due settimane di distanza si reca in ospedale solo per portare il latte al suo bambino, che può ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Rovigo, “trasportata in ambulanza a Padova, ho partorito durante il viaggio. Mio figlio ha fratture alle braccia ed… - magdulka64 : RT @fattoquotidiano: Rovigo, “trasportata in ambulanza a Padova, ho partorito durante il viaggio. Mio figlio ha fratture alle braccia ed em… - _kuball_ : RT @fattoquotidiano: Rovigo, “trasportata in ambulanza a Padova, ho partorito durante il viaggio. Mio figlio ha fratture alle braccia ed em… -