Romario | dalla promessa fatta a 20 anni al sesso negli spogliatoi La nuova fiamma ha 31

Romário de Souza Faria, il quarto cannoniere di tutti i tempi. Nato il 29 gennaio 1966, Romario è un personaggio complesso. Più croce che delizia per i propri allenatori, ma un calciatore capace di fare la differenza in qualunque momento con una delle sue mitiche progressioni. Basso di statura, ma forte fisicamente. Aveva tutto: dribbling, fiuto del gol. Rubava il tempo ai portieri tirando di punta con il tipico colpo da calcetto. Esordì nel grande calcio con il Vasco da Gama nel 1985 e il mondo lo conobbe a Seoul, alle Olimpiadi, nel 1988. Sette reti nel torneo, anche se il Brasile dovette arrendersi all'U e accontentarsi della medaglia d'argento. Passò al Psv Eindhoven nel 1988 e a suon di gol conquistò i tifosi olandesi e una maglia per la Copa America che il Brasile vinse contro l'Uruguay grazie ad un suo colpo di testa. La frattura di una caviglia gli ...

