Roma, tenta una rapina nell’hotel “De La Ville” e cerca di sfilare la pistola a un carabiniere (Di martedì 28 gennaio 2020) Paura nell'hotel "De La Ville" in via Sistina, nel cuore del centro storico di Roma, dove un venticinquenne ha tentato una rapina intrufolandosi nelle camere da letto, ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto e ha cercato di sfilargli la pistola. I militari lo hanno arrestato e portato in carcere. fanpage

