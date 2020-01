Roma, Salvini lancia la corsa al Campidoglio: manifestazione il 16, ma il nome non c’è. Raggi: “Staccate corrente, il rischio è che vi citofoni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Persa l’Emilia Romagna, Matteo Salvini apre la lunga corsa alle elezioni per il nuovo sindaco di Roma, previste nel 2021. “La quinta carica dello Stato”, come ha avuto modo di definirla qualche settimana fa – ovviamente esagerando – la consigliera del M5s alla Regione Lazio, Gaia Pernarella. Il leader della Lega, che da tempo nelle sue uscite pubbliche prende di mira la “cattiva gestione” (a suo giudizio) della Capitale d’Italia, ha annunciato per domenica 16 febbraio una manifestazione in città, per dire che “Roma merita un sindaco e un governatore migliori di Raggi e Zingaretti”. “Il 16 febbraio staccate la corrente, il rischio è che vi citofoni Salvini”, ha replicato su Twitter la prima cittadina, dando il via a una bagarre di comunicati e sfottò fra le varie fazioni politiche. Salvini lancia l’opa su Roma, ma il nome non c’è Opinione comune è che, a un anno e quattro ... ilfattoquotidiano

