Rodrigo Barcellona, Celades: «Siamo stati fortunati ad averlo» (Di martedì 28 gennaio 2020) Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ha ammesso la trattativa in dirittura d’arrivo con il Barcellona per Rodrigo Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ha parlato in conferenza stampa: l’allenatore ammette la trattativa in dirittura d’arrivo con il Barcellona per Rodrigo. Ecco le sue parole. «Rodrigo è molto forte ed è un attaccante con diverse qualità. Per questo il Barcellona lo vuole, perché è completo. La trattativa è aperta e noi non lo nascondiamo. Siamo stati fortunati ad averlo con noi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Trattativa tra #Barcellona e #Juventus in stand-by per lo scambio #Rakitic-#Bernardeschi. Blaugrana che trattano… - sportli26181512 : Valencia, Celades: ‘Il Barcellona vuole Rodrigo, la trattativa è aperta’: Durante la conferenza stampa alla vigilia… - DFDYR98 : @selfcontrolroma Stanno vendendo a peso d oro rodrigo al Barcellona suvvia -