Roberto Giacobbo | altezza | figlie | età | chi è

Autore, dirigente, conduttore, documentarista: tante sono le vite televisive di Roberto Giacobbo, 58 anni, attualmente al timone di Freedom - Oltre il Confine, su Italia1. Conosciamolo meglio.Nato a Roma il 12 ottobre del 1961, da giovane partecipa al quiz di Mike Bongiorno Bis, vincendo 14 milioni di lire con le quali si compra una motocicletta. Successivamente diventa autore per alcuni programmi del daytime della Rai, mentre per Mediaset lo è per La Macchina del Tempo, iniziando ad avvicinarsi ai temi dell'archeologia.

