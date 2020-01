Roberto Cicutto è il nuovo presidente della Biennale di Venezia (Di martedì 28 gennaio 2020) Roberto Cicutto prenderà il posto di Paolo Baratta, che ha così concluso il suo mandato quinquennale come presidente della Biennale di Venezia. A ufficiare la procedura e a divulgare la notizia è stato Dario Franceschini, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.La nomina del nuovo presidente segue quella, avvenuta il 10 gennaio scorso, della Direttrice della prossima Biennale Arte (la 59esima) affidata a una curatrice di profilo internazionale come Cecilia Alemani.Classe 1948, Veneziano doc, Cicutto è conosciuto come produttore e distributore cinematografico. A partire dal 1978 quando a Roma fonda la Aura Film, con cui vince dieci anni dopo il Leone d’oro a Venezia con La leggenda del santo bevitore diretto da Ermanno Olmi. Nel 1984 costituisce la società Mikado Film e nel 1993 con Angelo Barbagallo, Nanni Moretti e ... huffingtonpost

