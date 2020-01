Ritorna la paura ad Accumoli, terremoto di magnitudo 3.3 (Di martedì 28 gennaio 2020) terremoto in provincia di Rieti. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata ad Accumoli. Non sembrano esserci danni a persone o cose. RIETI – Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Rieti. Il sisma è stato registrato nel pomeriggio di martedì 28 gennaio 2020 nel territorio di Accumoli. Non sembrano esserci danni a persone o cose ma sono in corso i controlli per confermare questa prima ricostruzione. Tanta paura per i cittadini che hanno rivissuto l’incubo del 2016 quando un sisma molto più forte ha procurato diversi morti. Questa volta non dovrebbero esserci particolari situazioni di criticità ma sotto shock l’intera popolazione. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.3 ore 17:37 IT del 28-01-2020 a 3 km N Accumoli (RI) Prof=8Km #INGV 23834931 https://t.co/AE66e7vxmO— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 28, 2020 Il vicesindaco di ... newsmondo

