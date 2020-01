Rian Johnson, Sam Mendes e Bong Joon-ho: l'"affettuoso saluto" col dito medio dagli Oscar (Di martedì 28 gennaio 2020) Rian Johnson, Sam Mendes e Bong Joon-ho si sono prodotti in un affettuoso saluto (col dito medio) rivolto all'amico Edgar Wright durante il pranzo pre-Oscar. La goliardia è si casa anche agli Oscar 2020, come dimostra l'affettuoso saluto inviato da Rian Johnson, Sam Mendes e Bong Joon-ho, tutti commenrsali del pranzo pre-Oscar, all'amico Edgar Wright che invece era a casa. E' stato proprio il regista inglese Edgar Wright a diffondere la foto via Twitter scrivendo: "@RianJohnson mi ha appena mandato questa foto 'con amore' dai miei amici al pranzo pre-Oscar. Posso chiedere a @TheAcademy di togliergli le nomination? Grazie!" Wright ha poi aggiunto: "Notizia, non correlata a questo, agli Oscar voterò Quentin Tarantino o Noah Baumbach per la miglior sceneggiatura originale. Non sono sicuro chi ... movieplayer

