Huawei,per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G. Lo annuncia il governo inglese.Huawei sarà però esclusa dalla fornitura di "parti sensibili" della Rete. "Siamo rassicurati da questa conferma", dice il numero 1 di Huawei, Zhang, delusi,invece,gli Usa che avevano spinto per un bando totale del gruppo cinese."Non c'è alcuna opzione di sicurezza", dice un funzionario di Washington.(Di martedì 28 gennaio 2020) La Gran Bretagna continuerà a servirsi di componenti forniti dal colosso cinese,per la realizzazione del nuovo sistema di telecomunicazioni 5G. Lo annuncia il governo inglese.sarà però esclusa dalla fornitura di "parti sensibili" della. "Siamo rassicurati da questa conferma", dice il numero 1 di, Zhang,,invece,gli Usa che avevano spinto per un bando totale del gruppo cinese."Non c'è alcuna opzione di sicurezza", dice un funzionario di Washington.(Di martedì 28 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Rete 5G,Londra: sì a Huawei.Usa: delusi - giovamartinelli : @LucaMainoldi 'Five Eyes' che però potrebbero diventare 'Four Eyes'... La decisione infatti di Londra di non estrom… - Nova24Tec : Rete 5G, Londra ammette Huawei ma con pesanti restrizioni La società cinese potrà fornire parti non “core” del netw… -