Repubblica | la Juve si arrabbia per le frasi di Sarri anche quella sui rigori

Repubblica : contro la Juve speranze per Maksimovic. Ballottaggio Fabian-Piotr : Sono ancora tanti i calciatori fermi per infortunio, nel Napoli. Repubblica Napoli fa il punto su quelli che sono disponibili per le scelte di Gattuso e su quelli che invece sicuramente non ce la faranno. Scrive: “Ci sono piccole possibilità soltanto per Maksimovic e Koulibaly, anche se il recupero in extremis appare piuttosto difficile. I due difensori stanno meglio, ieri hanno svolto lavoro in campo, ma saranno valutati quotidianamente. ...

Repubblica : la Juve di Sarri non “trita” le partite come faceva con Allegri : La Juve di Sarri “non domina, non trita”, scrive Emanuele Gamba su Repubblica. Sicuramente non trita quanto la Juve che fu di Allegri. In 14 partite di campionato, i bianconeri sono stati in vantaggio solo per 369 minuti su 1.260 (nonostante 11 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte). Sono stati in svantaggio per 85’ soltanto (di cui 36′ con il Brescia, che è la squadra contro cui la Juve ha fatto più fatica) ma hanno sempre ...