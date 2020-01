Repubblica: Koulibaly di nuovo disponibile contro la Samp (Di martedì 28 gennaio 2020) Domani il Napoli tornerà ad allenarsi in vista della partita di lunedì contro la Sampdoria, a Genova. E ci sono delle novità sugli infortunati. Maksimovic è già tornato in campo, anche se solo in panchina, contro la Juventus. Lunedì sarà la volta anche di Kalidou Koulibaly, scrive Repubblica Napoli. “Il campione senegalese lo farà invece nel posticipo di lunedì sera a Genova contro la Sampdoria, in cui spera di riprendersi il suo posto tra i titolari accanto a Manolas”. Koulibaly manca dal 14 dicembre, contro il Parma, prima di Gattuso con il Napoli. Di fatto, il tecnico non lo ha mai avuto a disposizione. Ha dovuto ovviare con Di Lorenzo centrale. “Ma il ritorno di KKè quanto mai tempestivo, con dietro l’angolo il tour de force di febbraio con gli impegni in campionato, nella semifinale di Coppa Italia e negli ottavi di Champions League al San Paolo contro il ... ilnapolista

