Renzi torna alla carica sul governo | «La ricreazione è finita» E lancia due siluri al M5s

Un po' più conciliante con il Partito Democratico e durissimo con il Movimento 5 Stelle: ai microfoni di Radio Capital Matteo Renzi ridefinisce a modo suo gli equilibri nel governo dopo le elezioni regionali che hanno visto vincere il candidato di centrosinistra – sostenuto anche da Italia Viva – in Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. «Ha vinto il buon governo» Elezioni in cui la Lega ha comunque fatto grandi passi avanti nella roccaforte della sinistra e il centrodestra ha trionfato in Calabria. Ma il risultato per certi versi è stato deludente per il Carroccio, oltre che per la Borgonzoni, che fino alla vigilia delle elezioni era di poco dietro a Bonaccini. Una sconfitta arrivata all'ultimo, complice anche gli errori commessi da Salvini in campagna elettorale, come la citofonata al ragazzo tunisino accusato di essere uno spacciatore?

